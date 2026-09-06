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Peristiwa 6 September: Jenderal AH Nasution Wafat hingga Putri Diana Dimakamkan

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 6 September: Jenderal AH Nasution Wafat hingga Putri Diana Dimakamkan
Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution (foto: dok ist)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa bersejarah dan penting terjadi pada 6 September setiap tahunnya. Beberapa di antaranya adalah wafatnya pahlawan nasional Jenderal AH Nasution, pemakaman Putri Diana, hingga kelahiran Ketua DPR RI Puan Maharani.

Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting yang terjadi pada 6 September:

1. Wafatnya Jenderal AH Nasution

Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution meninggal dunia di Jakarta pada 6 September 2000 dalam usia 81 tahun. Ia merupakan salah satu tokoh penting TNI Angkatan Darat dan pahlawan nasional Indonesia.

AH Nasution menjadi salah satu sasaran penculikan dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ia berhasil menyelamatkan diri dari upaya penculikan tersebut, tetapi putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, serta ajudannya, Lettu Pierre Tendean, menjadi korban.

2. Pemakaman Putri Diana

Diana, Putri Wales, lahir pada 1 Juli 1961 dan meninggal dunia pada 31 Agustus 1997 dalam usia 36 tahun. Ia merupakan istri pertama Charles, Pangeran Wales, yang merupakan putra sulung Ratu Elizabeth II.

Dari pernikahannya dengan Charles, Diana dianugerahi gelar Putri Wales. Ia memiliki dua putra, yakni Pangeran William dan Pangeran Harry.

Pada 6 September 1997, jasad Putri Diana dimakamkan di Althorp, Northamptonshire, Inggris, Britania Raya.

 

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