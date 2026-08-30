Peristiwa 30 Agustus: Charles VIII Jadi Raja di Usia 13 Tahun hingga Timor Timur Lepas dari Indonesia

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 30 Agustus dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah referendum Timor Timur yang digelar pada 1999 dan berujung pada lepasnya wilayah tersebut dari Indonesia.

Okezone merangkum berbagai peristiwa tersebut dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 30 Agustus, yang dihimpun dari ThePeopleHistory.com dan Wikipedia.org.

1483

Charles VIII dinobatkan sebagai Raja Prancis saat usianya masih 13 tahun. Charles VIII menggantikan ayahnya, Louis XI, yang meninggal dunia pada tahun yang sama.

Meski menjadi raja di usia muda, Charles VIII memerintah Prancis selama sekitar 15 tahun. Ia meninggal dunia pada 1498 dalam usia 27 tahun.

1813

Pasukan Prancis dikalahkan pasukan koalisi Prusia, Rusia, dan Austria dalam Pertempuran Kulm di dekat Kulm, Bohemia, yang kini berada di wilayah Republik Ceko.

Pertempuran tersebut terjadi setelah pasukan Prancis meraih kemenangan atas pasukan koalisi dalam Pertempuran Dresden beberapa hari sebelumnya. Pemimpin pasukan Prancis, Dominique-Joseph Vandamme, memerintahkan pasukannya terus mengejar pasukan koalisi yang sebenarnya telah mundur. Keputusan tersebut justru berujung pada kekalahan Prancis.