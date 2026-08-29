Peristiwa 29 Agustus: Lahirnya Michael Jackson hingga Hong Kong Diserahkan ke Inggris

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 29 Agustus. Beberapa di antaranya adalah kelahiran penyanyi legendaris Michael Jackson, disepakatinya Traktat Rio de Janeiro antara Brasil dan Portugal, serta penandatanganan Perjanjian Nanking yang mengakhiri Perang Opium Pertama.

Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi pada 29 Agustus, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber:

1958 - Kelahiran Michael Jackson

Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indiana, Amerika Serikat, pada 29 Agustus 1958. Ia meninggal dunia di Los Angeles, California, AS, pada 25 Juni 2009 dalam usia 50 tahun.

Michael Jackson dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Ia mendapat julukan "King of Pop" dan memopulerkan gerakan tari "Moonwalk" yang kemudian menjadi salah satu ciri khasnya.

Album Thriller yang dirilis pada 1982 menjadi salah satu album paling sukses dalam sejarah musik dunia.

Michael Jackson memulai karier bermusiknya sejak usia lima tahun sebagai anggota kelompok vokal keluarga Jackson, yang kemudian dikenal sebagai The Jackson 5. Ia kemudian memulai karier solo dan merilis album Got to Be There pada 1972.

Sebagai anak ketujuh dari keluarga Jackson, ia mulai tampil secara profesional bersama The Jackson 5 pada usia 11 tahun.

1825 - Traktat Rio de Janeiro

Traktat Rio de Janeiro merupakan perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada 29 Agustus 1825.

Perjanjian tersebut mengakui kemerdekaan Brasil dan secara resmi mengakhiri perang kemerdekaan Brasil melawan Portugal.

Traktat itu kemudian diratifikasi oleh Kaisar Brasil pada 24 Agustus 1825 dan Raja Portugal pada 15 November 1825. Instrumen ratifikasi selanjutnya ditukar oleh diplomat Brasil dan Portugal di Lisbon.