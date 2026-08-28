Peristiwa 28 Agustus: Ketum Pertama Gerindra Meninggal hingga Erdogan Jadi Presiden Turki

JAKARTA - Berbagai peristiwa terjadi pada 28 Agustus menjadi catatan penting dalam sejarah, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah pelantikan Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki pada 2014.

Selain itu, sejumlah tokoh Indonesia juga memiliki catatan penting yang berkaitan dengan tanggal tersebut, mulai dari Suhardi, Ketua Umum pertama Partai Gerindra, hingga pemain catur nasional Edhi Handoko dan mantan pemain Persija Jakarta, Ismed Sofyan.

Berikut sejumlah peristiwa dan catatan penting yang terjadi pada 28 Agustus, dirangkum dari Wikipedia:

- Suhardi, Ketua Umum Pertama Partai Gerindra Meninggal Dunia

Suhardi pernah dipercaya sebagai Ketua DPD HKTI Yogyakarta. Pada periode 2002-2008, ia juga menjalankan tugas sebagai staf ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional Kementerian Pertanian.

Karier politiknya dimulai bersama sejumlah rekannya di HKTI dengan mendirikan Partai Kemakmuran Tani dan Nelayan pada 2003. Dalam partai tersebut, Suhardi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.