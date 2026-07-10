Peristiwa 10 Juli: Kapal Greenpeace Tenggelam Dibom Agen Rahasia Prancis

SEJUMLAH peristiwa bersejarah terjadi pada 10 Juli dalam berbagai periode. Sejumlah di antaranya menjadi catatan penting dunia, termasuk pengeboman kapal Greenpeace yang dilakukan agen rahasia Prancis hingga menyebabkan kapal tersebut tenggelam.

Berikut rangkuman sejumlah peristiwa yang terjadi pada 10 Juli, dirangkum Okezone, di antaranya dari laman Greenpeace:

- Kapal Greenpeace Dibom Agen Rahasia Prancis

Pada 10 Juli 1985, kapal Greenpeace Rainbow Warrior dibom oleh agen rahasia Prancis, Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), saat berada di Pelabuhan Auckland, Selandia Baru. Serangan tersebut mengakibatkan kapal tenggelam.

Rainbow Warrior merupakan kapal pertama yang dioperasikan Greenpeace untuk mendukung berbagai kampanye perlindungan lingkungan. Kapal itu menjadi sasaran sabotase yang diduga berkaitan dengan penolakan Greenpeace terhadap uji coba nuklir Prancis di Pulau Mururoa, Polinesia Prancis.