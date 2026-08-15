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Peristiwa 15 Agustus: Konflik GAM-RI Berakhir Lewat Perjanjian Helsinki

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 15 Agustus: Konflik GAM-RI Berakhir Lewat Perjanjian Helsinki
Konflik GAM-RI berakhir lewat Perjanjian Helsinki (foto: dok ist)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 15 Agustus. Momen tersebut tercatat dalam sejarah dunia, mulai dari pendaratan pasukan Sekutu di Prancis, kemerdekaan India, hingga berakhirnya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 15 Agustus, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber sejarah:

1944 - Pasukan Sekutu Mendarat di Selatan Prancis

Pada 15 Agustus 1944, pasukan Sekutu mendarat di wilayah selatan Prancis dalam Operasi Dragoon. Operasi militer tersebut bertujuan merebut wilayah Prancis bagian selatan dari pendudukan Jerman pada Perang Dunia II.

Pendaratan pasukan Sekutu menjadi bagian penting dari upaya membebaskan Prancis dari pendudukan Jerman. Operasi tersebut kemudian berkembang dengan keberhasilan Sekutu menguasai sejumlah wilayah di Prancis selatan.

1947 - India Merdeka dari Britania Raya

India resmi merdeka dari kekuasaan Britania Raya pada 15 Agustus 1947.

Kemerdekaan tersebut mengakhiri masa kekuasaan kolonial Inggris di India setelah berlangsung selama berabad-abad. Setiap 15 Agustus, India memperingati tanggal tersebut sebagai Hari Kemerdekaan.

 

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