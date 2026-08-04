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Peristiwa 4 Agustus: Barack Obama Lahir hingga Mbah Surip Tutup Usia

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 4 Agustus: Barack Obama Lahir hingga Mbah Surip Tutup Usia
Mbah Surip semasa hidup (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 4 Agustus, baik di dalam maupun luar negeri. Mulai dari kelahiran Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama, Inggris yang menyatakan perang terhadap Jerman pada Perang Dunia I, hingga wafatnya penyanyi reggae Indonesia, Mbah Surip.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 4 Agustus. Berikut ulasannya.

1. Kelahiran Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama

Barack Hussein Obama II lahir pada 4 Agustus 1961. Ia merupakan seorang politikus Amerika Serikat yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 pada periode 2009–2017.

Obama juga mencatat sejarah sebagai presiden Afrika-Amerika pertama yang memimpin Amerika Serikat.

2. Kabinet Hatta I Mulai Bekerja

Kabinet Hatta I merupakan kabinet ketujuh yang dibentuk sejak Indonesia merdeka. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta atas perintah Presiden Soekarno pada 23 Januari 1948, bertepatan dengan dibubarkannya kabinet sebelumnya.

Pada 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta I mengakhiri masa tugasnya setelah berlangsung selama lebih dari satu tahun. Kabinet ini memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan diplomasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

 

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