Peristiwa 3 September: Bani Mamluk Kalahkan Mongol hingga Qatar Merdeka

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 3 September. Peristiwa tersebut meliputi kemenangan pasukan Bani Mamluk Mesir atas tentara Mongol dalam Pertempuran Ain Jalut pada 1260 hingga berakhirnya Perang Revolusi Amerika Serikat pada 1783.

Selain itu, 3 September juga menjadi tanggal penting bagi Qatar yang memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya pada 1971. Di Indonesia, tanggal tersebut juga menjadi hari kelahiran musisi legendaris Iwan Fals.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 3 September, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber:

1260 – Bani Mamluk Kalahkan Pasukan Mongol

Pada 3 September 1260, pasukan Bani Mamluk dari Mesir berhasil mengalahkan tentara Mongol dalam Pertempuran Ain Jalut di Palestina.

Pertempuran tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sejarah ekspansi Kekaisaran Mongol. Kemenangan Bani Mamluk menghentikan laju ekspansi Mongol ke wilayah Mesir dan menjadi salah satu kekalahan besar Mongol di kawasan Timur Tengah.

Pertempuran Ain Jalut juga kerap dipandang sebagai salah satu pertempuran penting yang membatasi wilayah penaklukan Mongol.