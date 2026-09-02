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Peristiwa 2 September: Pesawat Swissair 111 Jatuh di Atlantik, 229 Orang Tewas

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 2 September: Pesawat Swissair 111 Jatuh di Atlantik, 229 Orang Tewas
Pesawat jatuh (foto: freepik)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting terjadi di berbagai penjuru dunia dan terekam menjadi catatan sejarah. Beragam kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 2 September, mulai dari kebakaran besar di London hingga kecelakaan pesawat yang menewaskan ratusan orang.

Untuk kembali mengingat sejumlah peristiwa tersebut, Okezone mengulas beberapa kejadian yang berlangsung pada 2 September berdasarkan berbagai catatan sejarah:

1666 - Seperenam Warga London Kehilangan Rumah akibat Kebakaran

Kebakaran hebat melanda Kota London, Inggris. Berdasarkan catatan sejarah, sebanyak 13.200 rumah, 87 gereja paroki, enam kapel, termasuk Katedral Santo Paulus, hangus terbakar. Sekitar 100.000 orang atau seperenam penduduk London saat itu kehilangan tempat tinggal.

Kebakaran berawal dari toko roti milik Thomas Farriner di Pudding Lane pada Minggu dini hari. Api kemudian menjalar dengan cepat ke bagian barat Kota London. Kondisi angin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan api cepat membesar.

 

      
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