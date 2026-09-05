Peristiwa 5 September: Wafatnya Benyamin Sueb hingga Jatuhnya Pesawat Mandala Airlines di Medan

JAKARTA - Sejumlah peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi di dalam maupun luar negeri pada 5 September. Beberapa di antaranya adalah wafatnya seniman legendaris Betawi, Benyamin Sueb, hingga kecelakaan pesawat Mandala Airlines di Medan yang menewaskan puluhan orang.

Untuk mengingat dan menambah wawasan sejarah, Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting yang terjadi pada 5 September dari berbagai sumber, antara lain:

1. Meninggalnya Benyamin Sueb

Benyamin Sueb lahir di Batavia pada 5 Maret 1939 dan meninggal dunia di Jakarta pada 5 September 1995 dalam usia 56 tahun. Dia merupakan pemeran, pelawak, sutradara, sekaligus penyanyi Indonesia.

Sepanjang kariernya, Benyamin Sueb menghasilkan lebih dari 75 album musik dan membintangi 53 judul film. Sosoknya dikenal sebagai salah satu seniman Betawi yang memiliki pengaruh besar dalam dunia hiburan Indonesia.

2. Jatuhnya Pesawat Mandala Airlines di Medan

Mandala Airlines Penerbangan RI 091 merupakan pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, pada 5 September 2005.

Kecelakaan terjadi saat pesawat lepas landas dari Bandara Polonia Medan untuk penerbangan rute Medan-Jakarta. Pesawat tersebut mengangkut 117 orang, terdiri atas 112 penumpang dan lima awak.

Dalam kecelakaan tersebut, 100 orang di dalam pesawat dilaporkan tewas. Selain itu, 49 orang di darat turut menjadi korban. Sedikitnya 17 penumpang dilaporkan selamat.