HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |05:46 WIB
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
Ilustrasi Intifadhah Palestina (Foto: thechardle)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting terjadi setiap tanggal 9 Desember. Seperti Hari Anti-Korupsi Sedunia,  pembantaian Rawagede yang menewaskan 431 penduduk di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat pada 1947 dan perlawanan Palestina atas Israel tahun 1987.

Berikut ini beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi pada 9 Desember seperti dikutip dari beragam sumber, Selasa (9/12/2025).

1.Pembantaian Rawagede

Pembantaian penduduk di Kampung Rawagede (sekarang Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) oleh tentara Belanda menewaskan 431 orang terjadi pada 9 Desember 1947. Peristiwa disebut sebagai pembantaian Rawagede ini terjadi agresi militer pertama Belanda.

Awalnya, tentara kolonial menyerbu Bekasi. Rakyat mengungsi ke Karawang untuk menyelamatkan diri. Sampai akhirnya pertempuran tersebut berkobar di daerah antara Bekasi dan Karawang yang berakibat jatuhnya korban jiwa ratusan warga sipil.

2. Intifadhah Pertama Palestina

Perlawanan atau intifadhah pertama rakyat Palestina terhadap penjajahan Israel di Palestina dimulai pada 9 Desember 1987. Pemberontakan dimulai di kemah pengungsi Jabalia yang menyebar secara cepat ke seluruh Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Diperkirakan 164 orang Israel dibunuh oleh pejuang Palestina dan 1.100 orang Palestina tewas dibunuh tentara Israel. Sedikitnya 1.000 orang Palestina juga dibunuh oleh warga Israel sendiri karena dituduh mendukung Israel. Pemberontakan ini berakhir pada 1992.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
