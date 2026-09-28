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Peristiwa 28 September: Gempa Dahsyat dan Tsunami di Palu Tewaskan Ribuan Orang

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |06:01 WIB
Peristiwa 28 September: Gempa Dahsyat dan Tsunami di Palu Tewaskan Ribuan Orang
Gempa dan tsunami di Palu pada 2018 (Foto: AFP)
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JAKARTA – Sejumlah peristiwa bersejarah tercatat terjadi pada 28 September dari tahun ke tahun. Salah satu yang paling membekas adalah bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang kemudian diikuti tsunami dan menerjang sejumlah wilayah di Sulawesi pada 28 September 2018.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 28 September, sebagaimana dirangkum dari beragam sumber, salah satunya wikipedia, Minggu (27/9/2026).

- Hari Kereta Api Indonesia

Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Penetapan tanggal tersebut tidak terlepas dari sejarah perjalanan perkeretaapian di Tanah Air.

Pada 28 September 1945, Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) resmi berdiri. Lembaga tersebut kemudian mengalami sejumlah perubahan hingga menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) seperti yang dikenal saat ini.

      
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