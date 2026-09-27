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Gempar! Mayat Pria Ditemukan Terkubur dengan Kaki Terikat di Lapangan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |04:01 WIB
Gempar! Mayat Pria Ditemukan Terkubur dengan Kaki Terikat di Lapangan
Ilustrasi Korban Pembunuhan
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BATANGHARI – Sesosok mayat ditemukan warga terkubur di tanah lapang, Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi,Sabtu (29/9/2026). Korban ditemukan dalam kondisi kaki masih terikat tali.

Mayat tersebut ditemukan seorang anak yang sedang berburu burung di sekitar lokasi. Saat melintas, dia melihat lubang pada tanah dan mencium aroma tidak sedap dari dalamnya.

Petugas kemudian menemukan jasad seorang laki-laki di dalam tanah. Korban diduga merupakan Kasmiadi (50), warga RT 13, Kelurahan Kampung Baru.

Kakak kandung korban, Junaidi, turut memberikan keterangan terkait penemuan jasad misterius tersebut.

"Saya diberi kabar anak perempuan saya ada penemuan mayat di media sosial. Dia menduga itu om-nya karena punya ciri-ciri yang sama,"ujar Junaidi.

Hingga kini, Polres Batanghari belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab kematian Kasmiadi.

Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap rangkaian peristiwa tersebut.

 

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Topik Artikel :
jambi mayat pria pembunuhan
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