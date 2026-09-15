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Perampokan Sadis di Lampung Timur, Pengusaha Tewas Bersimbah Darah Dibunuh Pelaku

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |12:20 WIB
Perampokan Sadis di Lampung Timur, Pengusaha Tewas Bersimbah Darah Dibunuh Pelaku
TKP Perampokan Sadis di Lampung Timur
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LAMPUNG TIMUR – Perampokan sadis menghebohkan warga Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.  Seorang pria tewas bersimbah darah setelah menjadi sasaran perampokan.

Sejumlah barang berharga milik korban, termasuk mobil dan perhiasan emas, raib dibawa kabur pelaku perampokan.

Korban berinisial IS (41), seorang pengusaha studio foto, ditemukan tewas di kediamannya di Dusun V, Desa Hargomulyo.

Jasad korban baru ditemukan pihak keluarga pada Senin (14/9) siang. Keluarga curiga setelah korban hampir dua hari tidak terlihat keluar rumah.

Selain menemukan korban dalam kondisi tewas, keluarga juga mendapati sejumlah harta benda milik korban hilang. Barang yang diduga dibawa pelaku di antaranya satu unit mobil, telepon seluler, serta perhiasan emas dengan berat lebih dari 100 gram.

Paman korban, Tumadi mengatakan, keluarga mengetahui kondisi korban setelah mendatangi rumahnya karena merasa curiga korban tidak kunjung keluar selama hampir dua hari.

"Tadi siang dikabari bahwa Isnan meninggal dunia karena dirampok. Yang hilang mobil, motor, emas ada puluhan, bahkan lebih," kata Tumadi, Selasa (15/9/2026).

 

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