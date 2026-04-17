Pelaku Bersenjata Sandera 25 Orang dalam Perampokan Bank di Italia

NAPOLI - Perampok bersenjata menyandera sekitar 25 orang selama perampokan bank di kota Napoli, Italia, pada Kamis (16/4/2026), menurut laporan media lokal.

Insiden itu terjadi sesaat sebelum tengah hari di cabang Credit Agricole di distrik Vomero yang terletak di puncak bukit, ketika para penyerang menyerbu bank dan menyandera nasabah serta staf.

Polisi dengan cepat mengepung bank, menutup area tersebut, dan petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Saksi mata yang dikutip media mengatakan para tersangka membarikade diri di dalam, memicu kebuntuan menegangkan di salah satu lingkungan tersibuk kota itu.

Setelah sekitar dua jam, pasukan keamanan melancarkan serangan terkoordinasi, dengan petugas pemadam kebakaran memecahkan jendela yang diperkuat untuk memungkinkan polisi menyerbu gedung.

Semua sandera berhasil dibebaskan dalam operasi tersebut. Setidaknya enam orang dirawat karena syok, tetapi tidak ada cedera serius yang dilaporkan.

Kepala Jaksa Naples, Nicola Gratteri, tiba di lokasi kejadian saat penyidik mulai bekerja untuk menetapkan urutan peristiwa dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.