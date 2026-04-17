Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pelaku Bersenjata Sandera 25 Orang dalam Perampokan Bank di Italia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |13:29 WIB
Pelaku Bersenjata Sandera 25 Orang dalam Perampokan Bank di Italia
Ilustrasi.
A
A
A

NAPOLI - Perampok bersenjata menyandera sekitar 25 orang selama perampokan bank di kota Napoli, Italia, pada Kamis (16/4/2026), menurut laporan media lokal.

Insiden itu terjadi sesaat sebelum tengah hari di cabang Credit Agricole di distrik Vomero yang terletak di puncak bukit, ketika para penyerang menyerbu bank dan menyandera nasabah serta staf.

Polisi dengan cepat mengepung bank, menutup area tersebut, dan petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Saksi mata yang dikutip media mengatakan para tersangka membarikade diri di dalam, memicu kebuntuan menegangkan di salah satu lingkungan tersibuk kota itu.

Setelah sekitar dua jam, pasukan keamanan melancarkan serangan terkoordinasi, dengan petugas pemadam kebakaran memecahkan jendela yang diperkuat untuk memungkinkan polisi menyerbu gedung.

Semua sandera berhasil dibebaskan dalam operasi tersebut. Setidaknya enam orang dirawat karena syok, tetapi tidak ada cedera serius yang dilaporkan.

Kepala Jaksa Naples, Nicola Gratteri, tiba di lokasi kejadian saat penyidik mulai bekerja untuk menetapkan urutan peristiwa dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement