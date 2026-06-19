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Perampokan Sadis di Menteng, Korban Ditusuk 7 Kali Dileher hingga Emas Raib

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |13:50 WIB
Perampokan Sadis di Menteng, Korban Ditusuk 7 Kali Dileher hingga Emas Raib
Kasus perampokan (foto: freepik)
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JAKARTA - Aksi perampokan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, mengakibatkan seorang korban mengalami luka berat. Pria berinisial M itu menderita tujuh luka tusuk, pada Selasa 16 Juni 2026 siang.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, korban mengalami luka tusuk di sejumlah bagian tubuh, terutama pada area leher dan punggung.

"Di leher, punggung. Tujuh luka tusukan. Selain luka tusuk, ada juga luka akibat pukulan," kata Roby kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Menurut Roby, berdasarkan keterangan awal saksi, perampokan diduga dilakukan oleh dua orang pelaku. Namun, polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat.

"Kalau kesaksian awal dari saksi itu dua orang. Tapi, kami masih mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lainnya," tuturnya.

 

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