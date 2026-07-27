Terungkap! Bentrok Maut di Jalan Tambak Menteng Dipicu Knalpot Bising

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap kronologi bentrokan antarwarga yang terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 26 Juli 2026. Keributan yang menewaskan satu orang itu disebut bermula dari suara knalpot bising sepeda motor yang mengganggu warga.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan rombongan pengendara motor yang bukan berasal dari kawasan Matraman melintas di Jalan Matraman Dalam, dengan menggunakan knalpot bising. Suara tersebut membuat warga terganggu hingga meneriaki rombongan tersebut.

"Kejadian ini berawal dari suara kebisingan knalpot. Kebisingan knalpot, sehingga mengganggu warga lainnya dan ini diteriakin," ujar Budi kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

Menurut Budi, rombongan tersebut kemudian kembali ke lokasi. Namun karena tidak menemukan warga yang meneriaki mereka, kelompok itu meluapkan emosi dengan merusak gerobak milik pedagang kaki lima.

"Sehingga emosi, marah, melakukan pengrusakan. Nah, melakukan perusakan kepada salah satu gerobak makanan dari pedagang," katanya.