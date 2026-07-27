Polisi Tangkap Tiga Orang Terkait Penganiayaan dalam Bentrokan Warga di Menteng

JAKARTA - Polisi menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam bentrokan antarkelompok warga di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026). Bentrokan berdarah tersebut menyebabkan satu orang tewas dan seorang lainnya dalam keadaan kritis.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Elisa Partomuan Hutagalung mengatakan, ketiga orang yang diamankan berinisial S, T, dan U. Saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Menteng.

"Kami secara penegakan hukum telah mengamankan tiga orang warga yang terlibat di dalam melakukan penganiayaan tersebut yaitu saudara S, saudara T, dan saudara U," kata Reynold dikutip Senin (27/7/2026).

Berdasarkan keterangan sementara, keributan bermula ketika dua orang pengendara motor melintas di dekat gerobak nasi uduk sambil menggeber kendaraan mereka. Pemotor tersebut kemudian ditegur warga karena menimbulkan suara bising, namun teguran itu tidak diterima dengan baik.

"Dua orang itu mengajak teman-teman lainnya sejumlah lima orang kembali ke lokasi yang melakukan keributan bahkan merusak di beberapa UMKM yang ada, bahkan ada warga yang terpukul," ujar Reynold.

Aksi pengrusakan dan dugaan pemukulan terhadap warga itu kemudian memicu perselisihan antara kelompok pelaku dan warga Matraman yang tinggal di belakang Jalan Tambak. Keributan yang terjadi sekitar pukul 10.00 WIB tersebut selanjutnya berkembang menjadi aksi saling lempar batu.

"Hal ini berawal adanya perusakan barang yaitu gerobak jualan UMKM-nya, serta adanya warga yang kena terpukul juga kami lakukan pemeriksaan secara intensif kepada para pelaku yang patut diduga terlibat bahkan yang mengawali terjadinya perselisihan tersebut," ungkapnya.