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5 Anak Bung Karno dan Fatmawati Beserta Kisah Hidupnya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |05:00 WIB
5 Anak Bung Karno dan Fatmawati Beserta Kisah Hidupnya
5 Anak Bung Karno dan Fatmawati/Antara
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JAKARTA Guruh Soekarnoputra, adik kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, meninggal dunia pada usia 73 tahun di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, pada Sabtu, 26 September 2026.

Guruh Soekarnoputra merupakan anak bungsu dari lima bersaudara yang lahir dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Setelah kepergian Guruh, anak-anak Soekarno-Fatmawati kini tinggal tiga bersaudara, yakni Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, dan Sukmawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Rachmawati Soekarnoputri telah lebih dahulu berpulang pada 3 Juli 2021 usai dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Putri Bung Karno itu menghembuskan napas terakhir usai berjuang melawan Covid-19.

Berikut ini profil singkat 5 anak Bung Karno dan Fatmawati dilansir beragam sumber:

1. Guntur Soekarnoputra

Guntur Soekarnoputra adalah anak pertama Bung Karno dari istri ketiganya, ibu Fatmawati. Dia lahir pada 3 November 1944 atau sebelum Indonesia merdeka.

2. Megawati Soekarnoputri

Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri merupakan anak Bung Karno dari pernikahannya dengan Fatmawati. Berbeda dengan kakaknya, perempuan yang lahir pada 13 Januari 1947 ini sangat kental dengan dunia politik. Bahkan hingga detik ini, Megawati masih berkecimpung di dunia politik dengan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

3. Rachmawati Soekarnoputri

Anak ketiga Bung Karno dari Fatmawati adalah, Rachmawati Soekarnoputri. Adik dari Megawati ini lahir pada 27 September 1950. Mengikuti jejak kakak perempuannya, Rachmawati juga terjun di dunia perpolitikan Indonesia dengan mendirikan Partai Pelopor, serta sempat menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

 

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