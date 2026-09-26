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Guruh Soekarnoputra Dimakamkan di TPU Karet Bivak Bersebelahan dengan Fatmawati

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |09:19 WIB
Guruh Soekarnoputra Dimakamkan di TPU Karet Bivak Bersebelahan dengan Fatmawati
Guruh Soekarnoputra Dimakamkan di TPU Karet Bersebelahan dengan Fatmawati
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JAKARTA - Jenazah Guruh Soekarnoputra akan dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat. Sedianya, makam Guruh akan ditempatkan di sebelah makam sang ibu, Fatmawati Soekarnoputri.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, keluarga masih akan bermusyawarah untuk menentukan waktu pemakaman putra Presiden pertama RI Soekarno tersebut. Saat ini, jenazah Guruh telah berada di kediamannya.

"Hari ini jenazah Mas Guruh sudah berada di kediaman beliau dan nanti rencana akan dimakamkan berada di sebelah Ibu Fatmawati," kata Hasto kepada saat ditemui di rumah duka, Jakarta Selatan, Sabtu (26/9/2026).

Meski begitu, belum diketahui pasti pukul berapa jenazah akan dimakamkan.  "Ya, nanti ini ada musyawarah keluarga terlebih dahulu untuk menentukan kapan Mas Guruh nantinya akan dimakamkan," tuturnya.

Sekedar informasi, Adik dari Ketua Umum PDIP Megawati Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, meninggal dunia. Guruh tutup usia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan.

 

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