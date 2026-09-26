Guruh Soekarno Putra Meninggal, PDIP: Mohon Dibukakan Pintu Maaf

JAKARTA - Kabar duka datang dari PDI Perjuangan. Adik ketua Ketua Umum PDIP Megawati Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, meninggal dunia, Sabtu (26/9/2026).

Guruh Soekarnoputra tutup usia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya menjalani perawatan.

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Telah berpulang ke Rahmatullah Almarhum Bapak Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra bin Sukarno pada usia 73 Tahun," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Dikataannya, Guruh menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 04.16 WIB dini hari tadi. Hasto menyebut keluarga besar PDIP kehilangan sosok Guruh.

"Keluarga besar PDI Perjuangan sungguh kehilangan Mas Guruh Soekarnoputra. Beliau dikenang sebagai seniman besar, sosok Marhaenis, dan Pejuang Partai. Kita berikan penghormatan terbaik bagi Almarhum dengan Protokol Partai," ujarnya.