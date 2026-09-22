Bupati Bolmut Ditangkap KPK, PDIP: Konsekuensi Perbuatannya, Partai Tidak Ada Hubungan!

JAKARTA - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena ternyata bukan kader partai PDIP. Namun partai banteng tersebut pernah mengusungnya pada Pilkada 2024.

"Setelah dicek dan dijelaskan oleh Ketua DPD Sulawesi Utara, Oli Dondokambey, ternyata Bupati Bolang Mongondow Utara Sirajudin Lasena yang di OTT KPK ini bukan kader PDI Perjuangan," kata Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo kepada wartawan, Selasa (22/9/2026).

Andreas menyampaikan bahwa Sirajudin tak mempunyai kartu tanda anggota (KTA) partai bahkan juga tidak pernah mengikuti kegiatan partai. Dengan demikian, partai tidak bisa memberikanmu hukuman terhadap yang bersangkutan.

"Beliau tidak punya KTA dan juga tidak pernah terlibat di kegiatan partai. Sehingga partai juga tidak mungkin menjatuhkan sanksi," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, Andreas pun menyerahkan seluruh proses penegakan hukum kepada KPK. Menurut Andreas, Sirajudin mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

"Itu konsekuensi dari perbuatannya. Karena partai tidak hubungan dia," tutup Andreas.

Sebelumnya, Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena selesai menjalani pemeriksaan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (21/9/2026).