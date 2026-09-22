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Terjaring OTT, Bupati Bolmut Keluar KPK Pakai Rompi Oranye

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |16:32 WIB
Terjaring OTT, Bupati Bolmut Keluar KPK Pakai Rompi Oranye
Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
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JAKARTA - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena selesai menjalani pemeriksaan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin 21 September 2026.

Pantauan di lokasi, Sirajudin keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 15.59 WIB dengan mengenakan rompi oranye KPK dan tangan terborgol. Biasanya, pihak yang sudah memakai rompi oranye KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

Saat digiring ke mobil tahanan untuk diangkut ke rutan, ia menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat Bolmut. "Ya permintaan maaf untuk masyarakat Bolaang Mongondow Utara, doakan saya fokus pada proses hukum ini," kata Sirajudin. 

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah senilai ratusan juta dalam OTT tersebut. Ia belum menyebutkan jumlah pasti uang tersebut. 

Budi melanjutkan, operasi senyap ini terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 

Dalam OTT ini, KPK total menangkap 14 orang. Bupati dan empat orang lainnya terjaring di Jakarta. Sementara itu, delapan orang di wilayah Sulawesi Utara dan satu lainnya di Gorontalo. 

"Untuk pihak-pihak yang diamankan ada Bupati, Kepala Dinas, kemudian ASN lain, dan juga pihak-pihak swasta,"  ujarnya.

(Arief Setyadi )

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