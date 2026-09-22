BMKG: Dipengaruhi El Nino Kuat, Puncak Kemarau Indonesia Terjadi September 2026

BMKG mengatakan bahwa puncak musim kemarau akan datang bertahap hingga September 2026.

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa puncak musim kemarau di Indonesia, yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino, terjadi secara bertahap hingga September 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi kekeringan masih berlangsung di tengah musim kemarau dan pengaruh El Nino yang sangat kuat. Pengaruh El Nino membuat musim kemarau tahun ini lebih kering dan berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah.

“Di tengah kondisi kekeringan yang masih berjalan saat ini, karena musim kemarau dan El Nino sangat kuat beserta dampak turunannya, kedatangan musim hujan tentunya ditunggu oleh banyak pihak, sektor-sektor strategis, termasuk kita semua untuk beralih dari kondisi kekeringan ini,” kata Faisal dalam konferensi pers prediksi musim hujan 2026-2027, Selasa (22/9/2026).

Faisal mengatakan El Nino saat ini berada pada fase sangat kuat. Berdasarkan pemantauan BMKG, anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik pada periode Juli, Agustus, dan September 2026 mencapai +2,63.

“Yang pertama, anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik pada periode Juli, Agustus, September 2026 menunjukkan nilai sebesar +2,63, yang dapat diartikan bahwa ENSO berada pada fase El Nino sangat kuat. Kondisi ENSO diprediksi akan bertahan pada fase El Nino hingga awal tahun 2027,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan El Nino secara historis membuat musim kemarau di Indonesia menjadi lebih kering dan panjang, terutama di wilayah selatan khatulistiwa.