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Gempa M5,3 Guncang Ruteng NTT, Berpusat di Darat!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |10:58 WIB
Gempa M5,3 Guncang Ruteng NTT, Berpusat di Darat!
Gempa NTT (foto: freepik)
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JAKARTA - Gempa bumi magnitudo 5,3 mengguncang wilayah timur laut Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (21/9/2026) pagi. Gempa terjadi pada pukul 08.41.37 WIB dengan kedalaman 10 kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa tercatat berada di darat, sekitar 34 kilometer sebelah timur laut Ruteng.

"Telah terjadi gempabumi mag:5.3, lokasi: Pusat gempa berada di darat 34 km Timur Laut Ruteng, waktu:21-Sep-26 08:41:37 WIB, kedlmn:10 Km, gempa ini dirasakan (MMI): III-IV Manggarai, III-IV Bajawa, III-IV Labuan Bajo, II-III Nagekeo, II-III Waingapu, II Maumere," tulis BMKG.

Gempa dirasakan dengan intensitas III-IV MMI di Manggarai, Bajawa, dan Labuan Bajo. Sementara itu, gempa dirasakan II-III MMI di Nagekeo dan Waingapu serta II MMI di Maumere.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan.

"Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," tulis BMKG.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa NTT
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