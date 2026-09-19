Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-22 September

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |11:16 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-22 September
Gelombang tinggi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini, gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan pada 19-22 September 2026.

BMKG melaporkan pola angin di utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6-30 knot. Sementara itu, di selatan ekuator Indonesia, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8-30 knot.

“Potensi angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara dan Laut Arafuru bagian timur,” tulis BMKG dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter yang berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, dan Selat Makassar bagian tengah.

Gelombang dengan ketinggian serupa juga berpeluang terjadi di Laut Sumbawa, Laut Bali, Laut Flores, Laut Sulawesi bagian timur, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku, Teluk Bintuni, Laut Seram, Laut Banda, serta Laut Arafuru bagian utara, barat, tengah, dan timur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/338/3242952//cuaca-PuT8_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Hujan Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/338/3242739//hujan-BLzl_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Sebagian Wilayah Bakal Diguyur Hujan Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242608//gempa-BalG_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Jailolo, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/340/3242594//ilustrasi-GTEx_large.jpg
Bandung Diguncang 118 Gempa dalam Sebulan, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/340/3242532//ilustrasi-yleF_large.jpg
BMKG: Bandung Diguncang 47 Kali Gempa Sejak Rabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242493//cuaca_hujan-T5HG_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bekasi dan Bogor Berpotensi Hujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement