BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-22 September

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini, gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan pada 19-22 September 2026.

BMKG melaporkan pola angin di utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6-30 knot. Sementara itu, di selatan ekuator Indonesia, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8-30 knot.

“Potensi angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara dan Laut Arafuru bagian timur,” tulis BMKG dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter yang berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, dan Selat Makassar bagian tengah.

Gelombang dengan ketinggian serupa juga berpeluang terjadi di Laut Sumbawa, Laut Bali, Laut Flores, Laut Sulawesi bagian timur, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku, Teluk Bintuni, Laut Seram, Laut Banda, serta Laut Arafuru bagian utara, barat, tengah, dan timur.