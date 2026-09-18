Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Sebagian Wilayah Bakal Diguyur Hujan Ringan Hari Ini

JAKARTA - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (18/9/2026) diprediksi bervariasi. Sebagian wilayah ada yang mengalami hujan ringan.

Melansir laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), disebutkan wilayah Jakarta, khususnya di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan berawan. Namun, untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur diprediksi hujan ringan.

Hujan ringan juga diprediksi bakal mengguyur kawasan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, serta Kota Bekasi. Sementara Kabupaten Bekasi berawan.

Wilayah Kota Depok juga diprediksi BMKG bakal diguyur hujan ringan. Begitu juga dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Adapun wilayah Kota Tangerang Selatan diprediksi berawan pada hari ini.

(Arief Setyadi )

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