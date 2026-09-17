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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bekasi dan Bogor Berpotensi Hujan

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bekasi dan Bogor Berpotensi Hujan
Cuaca hujan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek pada Kamis, 17 September 2026, secara umum cerah berawan hingga berawan.

Pada pagi hari, kondisi cuaca diprakirakan cerah hingga berawan tebal. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kabupaten Bogor.

BMKG memprakirakan suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor berada pada kisaran 22–34 derajat Celsius. Adapun wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan memiliki suhu udara berkisar 25–36 derajat Celsius. Kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 40–82 persen. 

Untuk angin permukaan, BMKG memprakirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5–30 kilometer per jam.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hingga sore hari, diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek cuaca BMKG Hujan
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