Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Guyur Sejumlah Wilayah

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (4/11/2026), didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi turun di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari. Wilayah tersebut meliputi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Bogor.

Sementara itu, Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Adapun suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar 20–32 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya memiliki suhu udara sekitar 24–34 derajat Celsius.