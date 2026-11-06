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Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Mayoritas Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Mayoritas Wilayah Berpotensi Hujan Ringan
Ilustrasi hujan Jabodetabek (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca mayoritas wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (6/11/2026) hujan ringan.

Berdasarkan data BMKG, cuaca berawan diprakirakan menyelimuti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Sedangkan Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi hujan ringan.

Sementara Depok, dan Bekasi juga diprakirakan diguyur hujan ringan. Kondisi tersebut berlaku di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Adapun wilayah Tangerang, baik Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, maupun Kota Tangerang Selatan, diprakirakan hujan ringan.
 

(Arief Setyadi )

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