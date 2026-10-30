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Waspada! Awal November, Potensi Hujan Meningkat di Tengah Kondisi Panas-Kering

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |14:30 WIB
Waspada! Awal November, Potensi Hujan Meningkat di Tengah Kondisi Panas-Kering
Ilustrasi hujan diperkirakan meningkat pada awal November 2026 (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan awal terkait potensi peningkatan hujan di tengah kondisi panas dan kering memasuki awal November 2026. 

Prediksi BMKG untuk Dasarian I November 2026 mengindikasikan bahwa mayoritas wilayah Indonesia didominasi oleh presipitasi kategori menengah (50–100 mm/dasarian) sebesar 67,62%, disusul kategori rendah (0–50 mm/dasarian) sebesar 30,57%, dan kategori tinggi (150–300 mm/dasarian) sebesar 1,81%.

“Presipitasi rendah terkonsentrasi di Lampung, Banten, DKI Jakarta, pesisir utara Jawa, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian kawasan Sulawesi dan Maluku,” tulis BMKG dalam laman resminya, dikutip Jumat (30/10/2026).

BMKG melaporkan kendati akumulasi dasarian berada pada rentang rendah hingga menengah, dinamika atmosfer berpeluang memicu pembentukan awan konvektif yang akan meningkatkan potensi hujan.

Dalam sepekan ke depan, BMKG menjelaskan fenomena atmosfer Madden-Julian Oscillation (MJO) diprediksi memengaruhi wilayah barat dan selatan Indonesia, sedangkan Gelombang Kelvin diprediksi aktif di bagian timur.

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Topik Artikel :
BMKG Hujan cuaca Cuaca Ekstrem
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