Bibit Siklon Muncul, Waspada Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia menyusul kemunculan bibit siklon yang berpotensi memicu hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mendeteksi adanya Bibit Siklon Tropis 91B mulai terbentuk di Laut Andaman pada Kamis (29/10/206) dini hari, dekat perairan utara Aceh.

Meski bibit siklon tersebut diprakirakan tidak berdampak langsung terhadap Indonesia, Berton meminta masyarakat, khususnya yang berada di Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah barat Sumatera, untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem sebagai dampak tidak langsung fenomena tersebut.

“Bibit siklon tropis 91B yang berada di Teluk Andaman di Aceh bagian utara memang diprediksi tidak akan berdampak langsung ke Indonesia. Tetapi ada potensi hujan lebat di beberapa tempat hingga tanggal 30 Oktober nanti,” ujar Berton, Jumat (30/10/2026).

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat di wilayah tersebut tetap siaga mengingat hujan yang diprakirakan turun berpotensi memiliki intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gelombang setinggi 1,25–2,5 meter di perairan Selat Malaka bagian utara.

"Kami mengimbau kiranya masyarakat tetap waspada walaupun tidak perlu panik. Kesiapsiagaan tetap menjadi hal yang utama untuk keselamatan kita," jelas dia.