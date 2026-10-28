Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,0 Guncang Tahuna Kepulauan Sangihe, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |17:32 WIB
Gempa M5,0 Guncang Tahuna Kepulauan Sangihe, Tidak Berpotensi Tsunami
llustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Gempa bumi bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Rabu (28/10/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 16.32 WIB dengan kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada di laut, tepatnya 187 kilometer sebelah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe.

"Info Gempa Mag: 5.0, 28-Okt-26 16:32:49 WIB, Lok: 5.30 LU, 125.42 BT (187 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedalaman: 10 Km," tulis BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," imbau BMKG.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250652//siklon_arnab-SU75_large.jpg
Siklon Tropis ARNAB Bergerak Menjauhi Indonesia, Daerah Ini Diimbau Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/338/3250550//cuaca-eYWw_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Bogor dan Bekasi Hujan Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/337/3250439//ilustrasi-Zvt5_large.jpg
Sirkulasi Siklonik Terdeteksi di Utara Aceh, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/337/3250436//llustrasi-Njmo_large.jpg
BMKG Pastikan Siklon Tropis ARNAB Tak Berdampak di Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/338/3250332//cuaca_hujan-dYKX_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Hujan Lebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/337/3250330//kepala_bmkg-d8PN_large.jpg
BMKG: Karhutla di Sumsel dan Kalteng Masih Tinggi, OMC dan Dry Ice Digencarkan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement