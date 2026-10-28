Gempa M5,0 Guncang Tahuna Kepulauan Sangihe, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA — Gempa bumi bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Rabu (28/10/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 16.32 WIB dengan kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada di laut, tepatnya 187 kilometer sebelah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe.

"Info Gempa Mag: 5.0, 28-Okt-26 16:32:49 WIB, Lok: 5.30 LU, 125.42 BT (187 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedalaman: 10 Km," tulis BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," imbau BMKG.

(Rahman Asmardika)

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