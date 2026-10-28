Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Bogor dan Bekasi Hujan Petir

JAKARTA — Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu 28 Oktober 2026, diprakirakan didominasi hujan ringan. Sementara hujan petir diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Lewat laman BMKG, dirinci bahwa seluruh wilayah administrasi Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur, diprakirakan hujan ringan. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu.

Di wilayah Bogor dan Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, serta Kabupaten Bekasi diprakirakan hujan petir. Adapun Kota Bekasi dan Kota Depok diprediksi hujan ringan.

Untuk wilayah Tangerang juga diprakirakan didominasi hujan ringan. Kondisi tersebut meliputi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Berbeda dengan wilayah sekitarnya, Kota Tangerang Selatan diprakirakan berawan.



(Arief Setyadi )

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