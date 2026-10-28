Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Bogor dan Bekasi Hujan Petir

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |05:02 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Bogor dan Bekasi Hujan Petir
Prakiraan cuaca Jabodetabek (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu 28 Oktober 2026, diprakirakan didominasi hujan ringan. Sementara hujan petir diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Lewat laman BMKG, dirinci bahwa seluruh wilayah administrasi Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur, diprakirakan hujan ringan. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu.

Di wilayah Bogor dan Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, serta Kabupaten Bekasi diprakirakan hujan petir. Adapun Kota Bekasi dan Kota Depok diprediksi hujan ringan.

Untuk wilayah Tangerang juga diprakirakan didominasi hujan ringan. Kondisi tersebut meliputi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Berbeda dengan wilayah sekitarnya, Kota Tangerang Selatan diprakirakan berawan.
 

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/338/3250017/hujan-RC9h_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Sejumlah Wilayah Hujan Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/337/3249946/modifikasi_cuaca-8IuR_large.jpg
BMKG: Indonesia Jadi Negara Pertama Terapkan Modifikasi Cuaca Dry Ice
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/338/3249809/hujan-KHDO_large.jpg
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/338/3249628/hujan-H17u_large.jpg
Prakiraan Cuaca Hari Ini, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/338/3249322/hujan-7vCb_large.jpg
Prakiraan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/338/3248529/cuaca-RV9U_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement