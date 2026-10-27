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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Hujan Lebat

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Hujan Lebat
Cuaca Hujan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), berpotensi diguyur hujan pada Selasa, 27 Oktober 2026. 

Memasuki pagi hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Menjelang siang, potensi hujan ringan meluas ke sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kabupaten Bekasi.

BMKG juga memprakirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor. Sementara itu, sebagian wilayah Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, serta Kepulauan Seribu.

 

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
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