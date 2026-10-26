Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Perwira Kopassus Tewas Diduga Ditembak Rekannya di Solo

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |16:40 WIB
Breaking News! Perwira Kopassus Tewas Diduga Ditembak Rekannya di Solo
Perwira Kopassus Tewas Ditembak Rekannya di Solo/IMG
A
A
A

SORONG – Seorang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Letda Inf Jihad Ahmad Al Rasyid, meninggal dunia diduga ditembak rekan sejawatnya saat bertugas di Solo, Jawa Tengah. Pelaku penembakan diduga rekannya.

Jenazah almarhum telah dimakamkan secara militer di Taman Makam Bahagia Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kedatangan jenazah dikawal langsung oleh Dangrup 2 Kopassus, Brigjen TNI Edwin Apria Candra.

Korban merupakan putra kedua dari Kapenrem 181/PVT Sorong, Mayor Inf Triyana dan Sekretaris Dinas PM-PTSP Kota Sorong, Zainab Jelfoom.

Perwakilan keluarga, Lantoga Sapua mendesak pihak Mabes TNI dan Mako Kopassus memberikan penjelasan utuh.

Pihak keluarga sejauh ini hanya menerima informasi awal bahwa terduga pelaku telah ditangani secara internal kesatuan, namun detail kronologi dan status hukumnya masih gelap.

"Kami butuh kepastian dan keterbukaan. Keluarga hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana proses hukum terhadap pelaku," kata Lantoga Sapua, Senin (26/10/2026).

Sementara, desakan agar kasus insiden penembakan perwira muda lulusan pendidikan militer Rusia ini diusut terang benderang terus mengalir.

Anggota DPD, Hartono, yang hadir melayat ke rumah duka berkomitmen mengawal penanganan kasus tersebut ke tingkat pusat. Hartono mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI Rafael Granada Baay, serta berencana membawa persoalan penembakan anggota Kopassus ini ke meja rapat dewan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245474/tni-eoFW_large.jpg
Wamentan Saleh Mustafa, Jenderal Kopassus Penumpas Jagal Poso Si Barok di Gunung Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238867/subagyo_hs-DhyZ_large.jpg
Berkat Sholat Istikharah Bocah Bantul Ini Jadi Jenderal Kopassus Bintang 4, Sangat Dihormati Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/337/3228405/tni-uTbn_large.jpg
Jenderal Kopasuss Ini Nekat Minta Anak Buahnya Tembak Dirinya jika Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226398/tni-eZrM_large.jpg
Kisah Jenderal Kopassus Tidak Makan 5 Hari Bertaruh Nyawa Gotong Prajurit di Medan Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218881/tni-z3PR_large.jpg
Kisah Prajurit Bintara Nekat Todongkan Pistol ke Jenderal Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217529/tni-IR3J_large.jpg
Jenderal Kopassus Ini Ingin Berhenti dari Tentara Usai Pangkatnya Diturunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement