Breaking News! Perwira Kopassus Tewas Diduga Ditembak Rekannya di Solo

SORONG – Seorang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Letda Inf Jihad Ahmad Al Rasyid, meninggal dunia diduga ditembak rekan sejawatnya saat bertugas di Solo, Jawa Tengah. Pelaku penembakan diduga rekannya.

Jenazah almarhum telah dimakamkan secara militer di Taman Makam Bahagia Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kedatangan jenazah dikawal langsung oleh Dangrup 2 Kopassus, Brigjen TNI Edwin Apria Candra.

Korban merupakan putra kedua dari Kapenrem 181/PVT Sorong, Mayor Inf Triyana dan Sekretaris Dinas PM-PTSP Kota Sorong, Zainab Jelfoom.

Perwakilan keluarga, Lantoga Sapua mendesak pihak Mabes TNI dan Mako Kopassus memberikan penjelasan utuh.

Pihak keluarga sejauh ini hanya menerima informasi awal bahwa terduga pelaku telah ditangani secara internal kesatuan, namun detail kronologi dan status hukumnya masih gelap.

"Kami butuh kepastian dan keterbukaan. Keluarga hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana proses hukum terhadap pelaku," kata Lantoga Sapua, Senin (26/10/2026).

Sementara, desakan agar kasus insiden penembakan perwira muda lulusan pendidikan militer Rusia ini diusut terang benderang terus mengalir.

Anggota DPD, Hartono, yang hadir melayat ke rumah duka berkomitmen mengawal penanganan kasus tersebut ke tingkat pusat. Hartono mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI Rafael Granada Baay, serta berencana membawa persoalan penembakan anggota Kopassus ini ke meja rapat dewan.