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Kronologi Lengkap Atlet Syabilla Rizkia Meninggal Usai Tenggelam, Sempat 2 Kali Lambaikan Tangan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |11:42 WIB
Kronologi Lengkap Atlet Syabilla Rizkia Meninggal Usai Tenggelam, Sempat 2 Kali Lambaikan Tangan
Kronologi Lengkap Atlet Syabilla Rizkia Meninggal Usai Tenggelam/ist
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SEMARANG– Atlet selam laut asal Kabupaten Jepara, Syabilla Rizkia Putri Rahaja meninggal dunia di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2026.  Syabila meninggal setelah mengalami insiden tenggelam saat berlaga di ajang di perairan Awan Costa, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ketua KONI Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, mengatakan, pihaknya segera menggelar evaluasi menyeluruh terkait insiden maut di cabor selam laut ini.

"KONI Jateng akan melakukan evaluasi total. Evaluasi ini mencakup kesiapan standar perlengkapan keselamatan, pola pengawasan atlet di lintasan laut, hingga penambahan personel tim penyelamat (rescue) selama perlombaan berlangsung," kata Sujarwanto, Senin (26/10/2026).

Sebelum meninggal, Syabila menyumbang dua medali emas bagi kontingennya dari cabang olahraga (cabor) selam nomor kolam putri 100 meter dan 200 meter bifins.

Kronologi kejadian bermula saat Syabilla tampil pada nomor 3.000 meter selam laut. Ketika memasuki putaran kedua, tim pendamping dari perahu karet sempat melihat Syabilla melambaikan tangan.

Namun, saat tim mendekat untuk memastikan kondisinya, korban kembali melanjutkan aktivitas menyelamnya.

Sesaat kemudian, korban kembali melambaikan tangan untuk kedua kalinya. Tim pendamping kembali menghampiri, tetapi korban lagi-lagi meneruskan renangnya.

 

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