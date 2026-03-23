Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Remaja Tewas Tenggelam di Sungai Cileungsi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |17:30 WIB
Ilustrasi tenggelam (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Remaja bernama Arya (16) dilaporkan hanyut tenggelam usai terseret arus Sungai Cileungsi, Kampung Tajur, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Arya dilaporkan hilang pada Minggu 22 Maret 2026 kemarin.

Koordinator Unit Siaga SAR Bogor, M. Fazry menyampaikan saat itu Arya tengah bermain bersama dua rekannya. Belakangan Arya terseret arus yang kemudian langsung dilaporkan kedua temannya.

"Tim dibagi menjadi tiga area pencarian, yakni penyelaman di titik yang dicurigai menggunakan alat Aqua Eye, penyisiran sungai sejauh 1 kilometer dari lokasi kejadian, serta pencarian visual melalui jalur darat," ujar Fazry, Senin (23/3/2026).

Fazry menambahkan, korban baru berhasil ditemukan pada Minggu 22 Maret pukul 16.50 WIB. Korban ditemukan pada kedalaman 4 meter dengan radius 5 meter dari titik awal dilaporkan hilang.

"Selanjutnya, korban dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga pada pukul 17.30 WIB," tuturnya.

Proses pencarian melibatkan berbagai unsur SAR gabungan, antara lain Unit Siaga SAR Bogor, BPBD Kabupaten Bogor, Command Center 112 Kab. Bogor, TNI-Polri, Damkar, PMI, serta relawan dan masyarakat setempat.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sungai Cileungsi mayat Tenggelam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement