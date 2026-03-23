Tragis, Remaja Tewas Tenggelam di Sungai Cileungsi

JAKARTA - Remaja bernama Arya (16) dilaporkan hanyut tenggelam usai terseret arus Sungai Cileungsi, Kampung Tajur, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Arya dilaporkan hilang pada Minggu 22 Maret 2026 kemarin.

Koordinator Unit Siaga SAR Bogor, M. Fazry menyampaikan saat itu Arya tengah bermain bersama dua rekannya. Belakangan Arya terseret arus yang kemudian langsung dilaporkan kedua temannya.

"Tim dibagi menjadi tiga area pencarian, yakni penyelaman di titik yang dicurigai menggunakan alat Aqua Eye, penyisiran sungai sejauh 1 kilometer dari lokasi kejadian, serta pencarian visual melalui jalur darat," ujar Fazry, Senin (23/3/2026).

Fazry menambahkan, korban baru berhasil ditemukan pada Minggu 22 Maret pukul 16.50 WIB. Korban ditemukan pada kedalaman 4 meter dengan radius 5 meter dari titik awal dilaporkan hilang.

"Selanjutnya, korban dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga pada pukul 17.30 WIB," tuturnya.

Proses pencarian melibatkan berbagai unsur SAR gabungan, antara lain Unit Siaga SAR Bogor, BPBD Kabupaten Bogor, Command Center 112 Kab. Bogor, TNI-Polri, Damkar, PMI, serta relawan dan masyarakat setempat.

(Arief Setyadi )

