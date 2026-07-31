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Berenang Bareng Teman, ABG Tenggelam di Kali Ciliwung Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |23:31 WIB
Berenang Bareng Teman, ABG Tenggelam di Kali Ciliwung Jaksel
Remaja tenggelam di Kali Ciliwung, Jaksel (Foto: Ilustrasi/Ist)
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JAKARTA - Seorang remaja, Zafran Ramadhan Selani (14) tenggelam di aliran Kali Ciliwung. Personel Unit Siaga SAR Bekasi pun dikerahkan untuk melakukan operasi pencarian korban.

Berdasarkan informasi yang diterima, korban yang masih ABG atau 'anak baru gede' itu tenggelam pada Kamis 30 Juli 2026 sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu, korban bersama empat orang rekannya sedang mandi dan berenang di aliran Kali Ciliwung, tepatnya di wilayah Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Operasi pencarian difokuskan pada penyisiran di sekitar lokasi kejadian dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel yang terlibat," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta selaku SAR Mission Coordinator (SMC), Desiana Kartika Bahari, Jumat (31/7/2026).

Desiana menuturkan, pihaknya telah melakukan penyisiran dan pengamatan secara visual di sepanjang area sekitar lokasi korban diduga tenggelam. "Kami akan terus berupaya secara maksimal bersama seluruh unsur yang terlibat dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan personel selama pelaksanaan operasi SAR," ujar Desiana.

Lebih lanjut, ia mengatakan operasi pencarian melibatkan unsur SAR gabungan yang terdiri atas Unit Siaga SAR Bekasi, Pemadam Kebakaran Pasar Rebo, BPBD Jakarta Selatan, Babinsa Koramil 03 Cijantung, serta masyarakat setempat.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Kali Ciliwung hanyut Tenggelam
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