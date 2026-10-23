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Ngeri! Eks Anggota Kopassus Dibacok di Kepala Gegara Renovasi Rumah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |14:53 WIB
Ngeri! Eks Anggota Kopassus Dibacok di Kepala Gegara Renovasi Rumah
Eks Anggota Kopassus Dibacok Tetangga (foto: dok ist)
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JAKARTA - Mantan anggota Kopassus berinisial MF (47) menjadi korban pembacokan di Perumahan JGC Cluster Zebrina, Cakung Timur, Jakarta Timur, Kamis 21 Oktober 2026. Korban dibacok oleh seorang warga yang tinggal di perumahan tersebut.

Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra menjelaskan, peristiwa itu bermula saat MF mengawasi renovasi rumah di kawasan tersebut. Ketika para tukang tengah bekerja, istri pelaku menegur mereka.

"Istri dari pelaku berinisial JB ini, mungkin karena terganggu, menegur untuk berhenti pekerjaannya," kata Andre kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Namun, MF tetap meminta para tukang melanjutkan pekerjaan renovasi rumah. Karena pekerjaan berlanjut, JB kemudian mendatangi korban.

"Istri ini mungkin melapor ke suaminya yang merupakan pelaku, suami mungkin jadi emosi dan membawa pisau daging dari rumah," lanjutnya.

 

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