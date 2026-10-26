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Gunung Semeru Erupsi 5 Kali, Status Masih Siaga

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |10:56 WIB
Gunung Semeru Erupsi 5 Kali, Status Masih Siaga
Gunung Semeru Erupsi (foto: PVMBG)
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JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami lima kali erupsi pada Senin (26/10/2026), sejak dini hari hingga pagi. Saat ini, Gunung Semeru masih berstatus Level III atau Siaga.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi pertama terjadi pada pukul 00.42 WIB dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi 2 menit 12 detik.

Erupsi kembali terjadi pada pukul 06.37 WIB dengan amplitudo maksimum 11 mm dan durasi 1 menit 21 detik. Letusan tersebut disertai guguran.

Selanjutnya, erupsi terjadi pada pukul 07.30 WIB dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 57 detik.

Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 08.41 WIB. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 2 menit 5 detik.

Erupsi kelima terjadi pada pukul 10.03 WIB dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 55 detik.

Dalam kelima laporan tersebut, tinggi kolom abu tidak teramati. Sementara itu, dalam laporan erupsi pukul 06.37 WIB, 07.30 WIB, 08.41 WIB, dan 10.03 WIB, PVMBG menyatakan erupsi masih berlangsung saat laporan masing-masing diterbitkan.

 

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