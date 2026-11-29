Marapi Erupsi Lagi! PVMBG Larang Aktivitas dalam Radius 3 Kilometer

JAKARTA - Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Minggu (29/11/2026) pukul 13.35 WIB. Saat laporan disusun, aktivitas erupsi dilaporkan masih berlangsung, sementara tinggi kolom abu belum dapat teramati.

Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui aplikasi MAGMA Indonesia, erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 30 milimeter dan durasi sementara 37 detik. Hingga kini, status aktivitas Gunung Marapi masih berada pada Level II atau Waspada.

"Namun tinggi kolom abu tidak teramati," demikian bunyi laporan PVMBG yang dikutip pada Minggu (29/11/2026).

Menyusul erupsi tersebut, PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi keselamatan bagi masyarakat dan wisatawan di sekitar Gunung Marapi.

Pertama, masyarakat, pendaki, pengunjung, dan wisatawan dilarang memasuki serta beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat erupsi, yakni Kawah Verbeek.

Kedua, warga yang tinggal di sekitar lembah, aliran, maupun bantaran sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi diminta mewaspadai potensi lahar, terutama saat musim hujan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Share https://news.okezone.com/read/2026/11/29/340/3256912/marapi-erupsi-lagi-pvmbg-larang-aktivitas-dalam-radius-3-kilometer Share on mail Link successfully copied

Telusuri berita news lainnya