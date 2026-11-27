Gunung Ibu di Halmahera Barat Erupsi, Status Masih Waspada

JAKARTA - Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengalami erupsi pada Jumat (27/11/2026) pukul 10.06 WIT. Namun, tinggi kolom abu dari erupsi tersebut tidak teramati.

Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 28 milimeter dan durasi sekitar 1 menit 9 detik. Hingga saat ini, Gunung Ibu masih berstatus Level II atau Waspada.

PVMBG mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Ibu, serta pengunjung dan wisatawan, untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari kawah aktif.

Selain itu, masyarakat juga diminta menghindari area perluasan sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah utara dari kawah aktif, sesuai dengan bukaan kawah Gunung Ibu.

PVMBG turut mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker dan kacamata pelindung apabila terjadi hujan abu, terutama saat beraktivitas di luar rumah.