Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah Indonesia

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan 18,2% wilayah Indonesia atau 127 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim hujan. BMKG juga memprakirakan curah hujan pada November hingga Desember 2026 akan relatif tinggi.

“Peralihan musim di sebagian besar wilayah Indonesia masih terus berlanjut. Berdasarkan pemantauan, sebanyak 18.2% wilayah di Indonesia (127 ZOM) telah memasuki musim hujan, terutama di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian Jawa, Bali, Kalimantan, dan sebagian wilayah Sulawesi Barat,” tulis BMKG, dikutip Selasa (24/11/2026).

BMKG mengungkapkan perkembangan musim hujan diprakirakan masih terus berlanjut dan meluas. Kondisi ini sejalan dengan prediksi curah hujan pada dasarian III November hingga dasarian I Desember yang relatif tinggi (>150 mm/dasarian) di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.

“Kombinasi dinamika atmosfer dan perkembangan musim di Indonesia menunjukkan bahwa potensi hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa pekan mendatang,” ujar BMKG.

BMKG pun telah mengeluarkan prakiraan potensi hujan untuk sepekan ke depan. Pada periode 24–26 November 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi hujan dengan intensitas ringan.

“Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, D.I Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua,” ungkap BMKG.