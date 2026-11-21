Antisipasi Cuaca Ekstrem, BNPB Ingatkan Jejak Banjir di Solo Berdampak pada 300 Ribu Jiwa

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memanfaatkan pertunjukan wayang orang bertajuk Srawung Tangguh Solo di Kota Surakarta, Jumat 20 November 2026 malam, untuk mengingatkan warga mengenai riwayat bencana dan ancaman cuaca ekstrem. Lakon Bethari Sri Boyong disisipi pesan mitigasi melalui dialog Punakawan dan kawula.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, menekankan perencanaan mitigasi harus mengacu pada sejarah bencana yang berulang. Ia menyoroti banjir besar di Solo pada 1966 yang berdampak terhadap sekitar 300.000 jiwa, banjir pada 2023 yang berdampak terhadap 21.000 jiwa (10.000 di antaranya mengungsi), serta kebakaran TPA Putri Cempo pada 2023 dan 2026 akibat kelalaian manusia dan sampah plastik.

"Berdasarkan catatan BNPB, Surakarta pernah mengalami banjir besar pada tahun 1966 yang berdampak pada sekitar 300.000 jiwa, serta banjir signifikan pada tahun 2023 yang berdampak pada 21.000 jiwa dengan 10.000 di antaranya harus mengungsi," ujarnya melalui keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Menghadapi potensi hujan berintensitas tinggi dengan durasi singkat pada musim hujan akhir 2026, BNPB meminta Pemkot Surakarta, BPBD, TNI, Polri, dan pihak swasta memeriksa kesiapan alat berat, logistik, tenda, personel, hingga anggaran. Pemerintah daerah juga didorong untuk menetapkan status Siaga Darurat jika diperlukan agar bantuan operasional dan penyewaan alat berat dari pusat dapat segera disalurkan.

Warga juga diajak mengambil langkah nyata melalui dua kegiatan, yakni bergotong royong membersihkan drainase dan aliran Kali Bengawan Solo serta menggalakkan gerakan tanam pohon "1-1-1" (satu orang, satu pohon, satu tahun) untuk memulihkan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.

"Kalau di BNPB kami mengenal prinsip kita jaga alam, alam jaga kita. Jika setiap warga menanam satu pohon dalam setahun, dampaknya akan sangat besar bagi kelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana di masa depan," kata Abdul Muhari.



(Arief Setyadi )

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