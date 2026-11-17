BMKG Deteksi Siklon Akvan dan Bibit 96S, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang 4 Meter!

JAKARTA – Siklon Tropis Akvan dan Bibit Siklon Tropis 96S terdeteksi di sekitar wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai dampak tidak langsung dari kedua sistem cuaca tersebut, berupa hujan lebat hingga gelombang tinggi.

BMKG melaporkan Siklon Tropis Akvan saat ini terpantau berada di Teluk Benggala. Dalam 24 jam ke depan, siklon tersebut berpeluang mengalami peningkatan intensitas, tetapi masih berada pada kategori satu. Siklon ini diperkirakan bergerak ke arah barat laut dan menjauhi wilayah Indonesia.

“Bibit Siklon Tropis 96S terpantau berada di Samudra Hindia barat Sumatera. Dalam 24 jam ke depan, bibit siklon ini memiliki peluang sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis dan bergerak ke arah barat daya,” tulis BMKG dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

BMKG menjelaskan, berdasarkan prakiraan hingga 18 November 2026 pukul 07.00 WIB, Siklon Tropis Akvan tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca maupun perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan.

Sementara itu, Bibit Siklon Tropis 96S berpotensi memicu hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.