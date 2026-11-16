Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Tetapkan 45 Kecamatan di Sumut Siaga Hujan Lebat, 360 Berstatus Waspada

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |19:38 WIB
BNPB Tetapkan 45 Kecamatan di Sumut Siaga Hujan Lebat, 360 Berstatus Waspada
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan sebanyak 45 kecamatan di Sumatera Utara (Sumut) berstatus siaga terhadap potensi hujan lebat. Hujan lebat diprediksi mengguyur wilayah tersebut pada 16-19 November 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan, 360 kecamatan lainnya berstatus waspada hujan lebat.

"Berdasarkan hasil analisis melalui aplikasi Centurisk yang dikembangkan oleh BNPB, terdapat 45 kecamatan berstatus Siaga di 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk periode 16–19 November 2026. Selain itu, sebanyak 360 kecamatan berada dalam status Waspada," ujar Berton, Senin (16/11/2026).

Sejumlah wilayah yang masuk status siaga antara lain Kota Medan sebanyak 19 kecamatan, Kota Tanjungbalai enam kecamatan, Kabupaten Asahan empat kecamatan, Nias Selatan tiga kecamatan, Labuhanbatu tiga kecamatan, dan Tapanuli Tengah tiga kecamatan.

"Status Siaga berarti wilayah tersebut memiliki risiko terdampak hujan 30 mm per jam, atau peluang hujan lebat 50% sementara wilayah dengan status Waspada memiliki potensi terdampak hujan 20 mm per jam, atau debit sungai setara banjir dua tahunan," lanjut Berton.

BNPB juga mencermati potensi peningkatan debit sungai di sejumlah daerah. Beberapa wilayah yang perlu mendapatkan perhatian antara lain Bilah Hilir dan Rantau Utara di Kabupaten Labuhanbatu, Beringin dan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang, serta Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai.

"Kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemantauan perkembangan cuaca, debit sungai, dan kondisi lingkungan, khususnya pada wilayah yang memiliki riwayat kejadian banjir," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Hujan Lebat Cuaca Ekstrem
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/338/3252297/cuaca-68Q3_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Mayoritas Wilayah Berpotensi Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251208/cuaca_ekstrem-KD3y_large.jpg
Siaga Cuaca Ekstrem, BNPB Peringatkan Hujan Lebat Mengintai 7 Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251117/hujan-l8pB_large.jpg
Waspada! Awal November, Potensi Hujan Meningkat di Tengah Kondisi Panas-Kering
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250652/siklon_arnab-SU75_large.jpg
Siklon Tropis ARNAB Bergerak Menjauhi Indonesia, Daerah Ini Diimbau Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/337/3235084/kemarau-Eb3c_large.jpg
BMKG: 73,8% Wilayah Indonesia Memasuki Kemarau hingga Awal Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/337/3232470/banjir-qivV_large.jpg
Anomali Cuaca, Banjir Melanda Aceh Utara di Tengah Kemarau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement