BNPB Tetapkan 45 Kecamatan di Sumut Siaga Hujan Lebat, 360 Berstatus Waspada

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan sebanyak 45 kecamatan di Sumatera Utara (Sumut) berstatus siaga terhadap potensi hujan lebat. Hujan lebat diprediksi mengguyur wilayah tersebut pada 16-19 November 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan, 360 kecamatan lainnya berstatus waspada hujan lebat.

"Berdasarkan hasil analisis melalui aplikasi Centurisk yang dikembangkan oleh BNPB, terdapat 45 kecamatan berstatus Siaga di 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk periode 16–19 November 2026. Selain itu, sebanyak 360 kecamatan berada dalam status Waspada," ujar Berton, Senin (16/11/2026).

Sejumlah wilayah yang masuk status siaga antara lain Kota Medan sebanyak 19 kecamatan, Kota Tanjungbalai enam kecamatan, Kabupaten Asahan empat kecamatan, Nias Selatan tiga kecamatan, Labuhanbatu tiga kecamatan, dan Tapanuli Tengah tiga kecamatan.

"Status Siaga berarti wilayah tersebut memiliki risiko terdampak hujan 30 mm per jam, atau peluang hujan lebat 50% sementara wilayah dengan status Waspada memiliki potensi terdampak hujan 20 mm per jam, atau debit sungai setara banjir dua tahunan," lanjut Berton.

BNPB juga mencermati potensi peningkatan debit sungai di sejumlah daerah. Beberapa wilayah yang perlu mendapatkan perhatian antara lain Bilah Hilir dan Rantau Utara di Kabupaten Labuhanbatu, Beringin dan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang, serta Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai.

"Kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemantauan perkembangan cuaca, debit sungai, dan kondisi lingkungan, khususnya pada wilayah yang memiliki riwayat kejadian banjir," ujarnya.



(Arief Setyadi )

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