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Dasco Dinilai Layak Dampingi Prabowo, Garuda Institute Ungkap Enam Alasannya

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |09:07 WIB
Dasco Dinilai Layak Dampingi Prabowo, Garuda Institute Ungkap Enam Alasannya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (foto: Okezone)
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JAKARTA - Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah modal untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Irvan, pengalaman politik, loyalitas kepada Presiden Prabowo Subianto, hingga pemahaman hukum dan konstitusi menjadi sejumlah pertimbangan yang membuat Dasco dinilai memiliki kapasitas untuk menduduki posisi tersebut.

Irvan memaparkan enam alasan yang mendasari dukungan Garuda Institute terhadap Dasco.

Pertama, pengalaman kenegaraan. Irvan menilai posisi Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra memberinya pemahaman mengenai dinamika parlemen, pemerintahan, dan partai politik.

“Pak Dasco itu sudah matang. Beliau paham parlemen, paham pemerintah, paham partai. Kalau beliau jadi Wapres, tidak perlu lagi masa transisi. Langsung bisa kerja,” ujar Irvan, Senin (16/11/2026).

Kedua, loyalitas kepada Presiden Prabowo. Irvan menyebut Dasco telah menjadi salah satu tokoh yang mendampingi Prabowo dalam perjalanan politik selama lebih dari satu dekade.

Menurut dia, loyalitas tersebut menjadi faktor penting untuk menjaga soliditas pemerintahan.

“Presiden butuh Wakil yang loyal, yang tidak punya ambisi pribadi, yang tidak mencari panggung sendiri. Pak Dasco adalah sosok itu. Beliau bekerja dalam diam demi Presiden dan demi bangsa,” katanya.

 

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