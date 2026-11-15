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Giliran Gerindra Sulbar Sodorkan Nama Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |19:26 WIB
Giliran Gerindra Sulbar Sodorkan Nama Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya
Gerindra Sulbar sodorkan nama Sufmi Dasco Ahmad jadi Wapres pengganti Gibran (Foto: Ist/Okezone)
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JAKARTA – Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Ruskati Ali Baal, mengusulkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dasco dinilai memiliki pengalaman, integritas, hingga kemampuan menjadi perekat bangsa.

Usulan tersebut disampaikan secara resmi oleh DPD Gerindra Sulbar menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan wapres. Ruskati menyebut Dasco merupakan figur yang memiliki sejumlah kriteria untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

"Kami melihat Bapak Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad sebagai pribadi yang berpengalaman, berintegritas, memiliki kepedulian tinggi terhadap rakyat, serta terbukti mampu menjadi figur perekat dalam menjaga kebersamaan," ujar Ruskati, Minggu (15/11/2026).

Menurut Ruskati, pengalaman dan integritas Dasco menjadi pertimbangan pihaknya dalam mengusulkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia. Dukungan Gerindra Sulbar ini sekaligus menambah daftar daerah yang mengusulkan Dasco sebagai pengganti Gibran. Sebelumnya, sejumlah DPD Gerindra di Sumatera, yakni Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat, juga telah menyampaikan dukungan serupa.

Di sisi lain, Ruskati mengimbau seluruh kader Gerindra di Sulbar untuk tetap solid dan menjaga persatuan. Dia meminta para kader bahu-membahu mengawal serta menyukseskan program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo.

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