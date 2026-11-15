Ribuan Orang Hadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia, Minta Wapres Pengganti Gibran Jangan Anti-Islam

JAKARTA – Ribuan orang menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026). Aksi ini diikuti sejumlah ormas Islam dan serikat buruh

"Bapak presiden, dari tempat ini, kalau wakil telah turun, saya tidak ingin bahas kata-kata apa yang dipakai. Tetapi saya ingin katakan bahwa umat Islam punya saham besar bukan hanya memerdekakan Indonesia, tetapi menjayakan Indonesia," kata Ketua Pelaksana Bachtiar Nasir.

Dia kemudian menyampaikan harapannya agar sosok wakil presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka tidak anti-Islam dan mampu menyatukan bangsa.

"Semoga wakil presiden berikutnya bukanlah yang anti kepada Islam. Setuju?" serunya yang disambut kata setuju oleh massa aksi.

"Yang siap menyatukan bangsa. Setuju? Semoga yang mau, yang juga mengakomodir kepentingan umat Islam. Setuju?" lanjutnya.

Meski demikian, Bachtiar mengaku belum memiliki sosok calon wakil presiden yang dimaksud. Dia menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses tersebut. "Walau sampai hari ini saya tidak punya calon. Karenanya, kita terus kawal," ujarnya.